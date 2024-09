Rafael Nadal desiste de participar da Laver Cup

Tenista não deu detalhes sobre sua condição física ou os motivos de sua ausência; ele expressou sua frustração por não poder competir e ressaltou que outros atletas poderão contribuir para o desempenho do Time Europa

EFE/ Fabio Frustaci Foco do espanhol era garantir sua presença na Olimpíada de Paris-2024,



Rafael Nadal comunicou que não estará presente na Laver Cup na próxima semana, sem fornecer detalhes sobre sua condição física ou os motivos de sua ausência. O tenista expressou sua frustração por não poder competir e ressaltou que outros atletas poderão contribuir para o desempenho do Time Europa. Nesta temporada, Nadal ficou de fora de importantes competições, como Wimbledon e US Open, participando apenas de sete torneios, onde obteve 12 vitórias e sete derrotas. O foco do espanhol era garantir sua presença na Olimpíada de Paris-2024, mas seu desempenho em Roland Garros não foi satisfatório.

O jogador está programado para participar do Six Kings Slam, um torneio de exibição que ocorrerá em outubro na Arábia Saudita. Embora tenha evitado discutir sua aposentadoria, Nadal indicou que 2024 pode ser seu último ano como profissional. Ele está refletindo sobre os próximos passos em sua carreira, após enfrentar uma série de problemas físicos. Com a ausência de Nadal, Carlos Alcaraz assumirá a liderança do Time Europa, enquanto o Time Mundo contará com atletas como Francisco Cerúndolo e Taylor Fritz.

