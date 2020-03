Rafael Nadal fecha academia e mantém alunos em quarentena na Espanha

Reprodução/Twitter/US Open Rafael Nadal venceu o US Open 2019



O tenista Rafael Nadal, número 2 do ranking mundial, escreveu uma carta em seu site oficial informando que vai manter em quarentena os jovens alunos e jogadores, de 42 países, e seus funcionários (técnicos, pessoal de apoio, equipe de limpeza e voluntários) que trabalham em sua academia em Manacor, na Espanha, a Rafa Nadal Academy, por causa do surto do coronavírus

“Nada de fora poderá entrar e, desta forma, vamos conseguir evitar o contágio. Desta forma estaremos cuidando de forma correta de nossos pequenos e tranquilizando seus pais”, afirmou o espanhol, que explicou estar em contato com o Conselho Superior de Esportes e o Ministério Regional de Saúde das Ilhas Baleares para “adotar as medidas adequadas.”

Nadal informou que fechou a academia para o público, assim como a residência para os adultos, o ginásio, a loja, o museu e o restaurante em função do risco de contágio, adotando o confinamento. “Ninguém de fora está autorizado a entrar e não vamos receber ninguém vindo do exterior.”

Por fim, o astro espanhol deixou um recado para seus fãs. “Fiquem em casa. Vivemos tempos difíceis, mas todos juntos conseguiremos ultrapassá-los”, escreveu Nadal, também explicando estar bem. “Olá a todos. Estou bem, em casa, fazendo exercícios físicos e seguidos as ordens e recomendações das autoridades. Espero que todos estejam bem e em casa”, concluiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo