Rayssa Leal é tricampeã do STU Open Rio

Vitória na competição de skate street feminino teve direito a dobradinha brasileira no pódio, com o terceiro lugar de Pâmela Rosa

Reprodução/X/@rayssaleal Rayssa Leal se consagrou como tricampeã do STU Open Rio



A atleta Rayssa Leal conquistou o tricampeonato do STU Open Rio neste domingo, 29. A famosa “fadinha” venceu a competição de skate street feminino após obter uma pontuação de 85,70 pontos. O vice ficou com a norte-americana Paige Hayn e Pâmela Rosa completou a dobradinha brasileira no pódio. Esse é o 17º pódio de Pâmela e Rayssa juntas na carreira. A vitória veio apesar de dores no tornozelo que Rayssa estava cuidando com fisioterapia ao logo da semana. Na primeira sessão, cada uma das skatistas apresentou duas voltas pela pista. Desde então a maranhense já disparou na primeira colocação, com uma volta de 85 pontos. Pâmela teve o segundo melhor desempenho com 74 pontos e Paige Heyn completou o pódio temporário. Já na fase de manobras sessão, Paige, Pâmela e Rayssa optaram por explorar os maiores elementos da pista e o pódio se estabeleceu já na segunda rodada.

No sábado passado, 21, Rayssa levou a primeira medalha de ouro brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A jovem de 15 anos dominou a competição de skate street, modalidade que estreia no Pan, e subiu ao lugar mais alto do pódio. Vice-campeã olímpica em Tóquio-2020, ela era considerada favorita. Nesta ocasião ela também dividiu o pódio com Pâmela Rosa, que conquistou a medalha de prata para o Brasil na competição.