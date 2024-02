Rayssa Leal é vice-campeã da etapa de Paris da Street League Skateboarding

Brasileira ficou atrás da australiana Chloe Covell na competição disputada na França

Reprodução/X/@rayssaleal Única brasileira na final, a medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio começou a disputa com uma boa volta, porém com uma falha na última manobra



Atual campeã da Street League Skateboarding (SLS), a skatista brasileira Rayssa Leal começou a temporada 2024 da competição com um segundo lugar, neste sábado, 24, na etapa de Paris A medalhista olímpica só ficou atrás da australiana Chloe Covell na competição disputada na França. A atleta brasileira somou 31,2 pontos na final, contra 32,2 da campeã. O pódio foi completado pela japonesa Yumeka Oda, atual campeã mundial, com 30,2. As duas skatistas devem ser as principais rivais de Rayssa na Olimpíada deste ano, a ser disputada justamente na capital francesa.

Única brasileira na final, a medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio começou a disputa com uma boa volta, porém com uma falha na última manobra. Obteve a nota 6,1. Na sequência, voltou a cometer erro e ficou com 3,5. Com a média abaixo do que costuma obter nas principais competições do mundo, a brasileira decidiu arriscar nas manobras nas voltas seguintes. E foi bem-sucedida com 8,5 e 7,8. Por fim, obteve sua melhor nota do dia, com 8,8.

