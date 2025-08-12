Rebeca Andrade anuncia que não competirá mais no solo para preservar a saúde

Maior medalhista olímpica do Brasil lembra das sete cirurgias pelas quais passou, mira Los Angeles-2028 e foca nos demais aparelhos após histórico ouro em Paris

A ginasta Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica da história do Brasil, anunciou nesta terça-feira (12) que não disputará mais competições na prova de solo. A decisão, revelada durante palestra na Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, foi tomada para reduzir o impacto físico e prolongar sua trajetória no esporte.

“O solo é o que causa mais impacto. Foram 21 anos de ginástica, cinco cirurgias no joelho e uma em cada pé. Parar nessa prova vai me permitir continuar treinando por mais tempo”, explicou. “Eu sei que vocês amam quando faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos.”

Rebeca, de 26 anos, tem como principal meta as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Antes disso, pretende disputar o Mundial de Ginástica Artística deste ano, em outubro, em Jacarta, na Indonésia, e concentrar a preparação para os Mundiais de 2026 e 2027, este último classificatório para os Jogos. “Estou cuidando mais da minha saúde física e mental. Isso é crucial para os próximos anos”, disse.

Campeã olímpica no solo em Paris-2024, ao superar a americana Simone Biles, Rebeca relembrou o pódio histórico formado apenas por mulheres negras, completado por Jordan Chiles. No momento da premiação, Biles e Chiles se ajoelharam em reverência à brasileira. “Foi muito especial. Elas combinaram na hora, e fiquei muito feliz com o carinho”, contou.

Rebeca também destacou o clima de respeito e amizade entre as ginastas de elite. “Claro que a gente quer ganhar, mas quando a outra vence, me sinto representada. Em Paris, a Biles brincou: ‘Tá me fazendo suar, hein, Rebeca?’”, disse, sorrindo. Com seis medalhas olímpicas — duas de ouro, três de prata e uma de bronze —, Rebeca superou os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael como a atleta brasileira mais premiada nos Jogos.

