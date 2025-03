Ginasta foi indicada na categoria de Retorno do Ano do Laureus; premiação está agendada para o dia 21 de abril, em Madri

Alexandre Loureiro/COB Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica da história do Brasil



Rebeca Andrade, a atleta brasileira com o maior número de medalhas olímpicas, foi nomeada para o Laureus World Sports Awards na categoria de Retorno do Ano. A premiação está agendada para o dia 21 de abril, em Madri. Sua indicação é um reconhecimento pela superação de três lesões no ligamento cruzado anterior do joelho direito, um desafio significativo em sua carreira. A seleção dos indicados foi realizada por um painel composto por 1.300 membros da mídia global do Laureus. Os vencedores, por sua vez, serão escolhidos por um júri de 69 especialistas do universo esportivo, que avaliarão as performances dos concorrentes.

Rebeca Andrade se destaca entre atletas renomados, como o nadador Caeleb Dressel e a esquiadora Lara Gut-Behrami. Além de Rebeca, a lista de indicados inclui o motociclista Marc Márquez, o jogador de críquete Rishabh Pant e a nadadora Ariarne Titmus. Cada um desses atletas traz histórias inspiradoras de superação e conquistas em suas respectivas modalidades, tornando a competição ainda mais acirrada.

O Laureus World Sports Awards abrange diversas categorias, além do Retorno do Ano. Entre elas estão Atleta Feminina do Ano, Atleta Masculina do Ano, Paratleta do Ano, Equipe do Ano, Revelação do Ano, Atleta nos Esportes de Ação e Esportes pelo Bem. A premiação é uma celebração das conquistas e do espírito esportivo em todo o mundo. Rebeca é a única brasileira indicada neste ano.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA