Reservas brilham e Clippers batem Spurs em casa na NBA

Reprodução/Twitter Clippers venceram os Spurs por 108 a 105



Com ajuda decisiva dos reservas, o Los Angeles Clippers sofreu na noite desta segunda-feira, mas venceu o San Antonio Spurs por 108 a 105 e se manteve na cola do Los Angeles Lakers, na briga pela liderança da Conferência Oeste da NBA. Foi a segunda vitória consecutiva dos anfitriões.

Mais uma vez, Kawhi Leonard foi o destaque da equipe. Anotou 22 pontos, seis rebotes e sete assistências. Mas não brilhou sozinho. Paul George esteve perto de registrar um “triple-double”, ao marcar 19 pontos, 12 rebotes e oito assistências. E a dupla teve o forte apoio dos reservas.

Montrezl Harrell deixou o banco para anotar 14 pontos, enquanto Lou Williams contribuiu com 12 e JaMychal Green, com nove. Foi o suficiente para ofuscar LaMarcus Aldridge, cestinha da partida, com 27 pontos, e DeMar DeRozan, responsável por 26 pontos, para os Spurs.

Os Clippers ocupam a vice-liderança do Oeste, com 35 vitórias e 15 derrotas. Já os Spurs estão no décimo posto da mesma tabela, em campanha irregular, com 22 triunfos e 27 revezes.

Em outro grande jogo da rodada, o Miami Heat contou com atuação inspirada de Jimmy Butler para derrotar o Philadelphia 76ers por 137 a 106, na Flórida. Cestinha da partida, Butler anotou 38 pontos, em sua melhor performance na temporada até agora. Goran Dragic, que deixou o banco de reservas, contribuiu com 24. Duncan Robinson marcou 19 enquanto Bam Adebayo anotou 18 pontos, 11 assistências e oito rebotes.

Pelos Sixers, o destaque foi novamente Joel Embiid, com um “double-double” de 29 pontos e 12 rebotes. Mike Scott anotou 17 e Ben Simmons, 16. O brasileiro Raulzinho obteve três rebotes nos oito minutos em que esteve em quadra. Foi a terceira derrota seguida da equipe da Filadélfia.

Em boa fase, o Heat faturou o segundo triunfo consecutivo. Tem agora 34, e 15 derrotas, na quarta colocação da Conferência Leste. O Philadelphia 76ers está em sexto, com 31 triunfos e 20 revezes.

Também na briga pelas primeiras posições do Leste, o Boston Celtics acumulou a quarta vitória consecutiva na noite de segunda ao superar o Atlanta Hawks por 123 a 115, fora de casa.

Jayson Tatum foi o cestinha dos Celtics, com 28 pontos. Teve o apoio de Gordon Hayward, com 24, e Jaylen Brown, com 21. Mas o cestinha do duelo foi Trae Young, com 34 pontos. Kevin Huerter, com 23 pontos, também se destacou pelos Hawks.

O time de Boston é o terceiro colocado do Leste, com 34 triunfos e 15 derrotas, enquanto a equipe de Atlanta segue com a segunda pior campanha da temporada regular, com apenas 13 triunfos e 38 derrotas, na última colocação desta mesma tabela.

