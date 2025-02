Rio Open bate recorde de público e evidencia crescimento do interesse pelo tênis no Brasil

Número supera a antiga marca de 65 mil, evidenciando o crescente interesse pelo evento;

CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO João Fonseca, um jovem talento de apenas 18 anos, foi um dos grandes destaques do Rio Open



O Rio Open alcançou um marco impressionante ao receber 69.350 visitantes durante seus nove dias de competição, estabelecendo uma nova média de 7.700 pessoas por dia. Esse número supera a antiga marca de 65 mil, evidenciando o crescente interesse pelo evento. Além disso, a movimentação econômica gerada pelo torneio foi significativa, totalizando R$ 170 milhões e criando mais de 5 mil postos de trabalho, tanto diretos quanto indiretos. As vendas nas lojas do evento também foram notáveis, com a loja oficial comercializando mais de 7.500 produtos. A patrocinadora Fila teve um desempenho excepcional, vendendo mais de 70 mil peças e registrando um aumento de 27% em seu faturamento em relação ao ano anterior. Entre os itens mais procurados pelos torcedores, destacaram-se toalhas e bonés, que se tornaram verdadeiros sucessos de vendas.

João Fonseca, um jovem talento de apenas 18 anos, foi um dos grandes destaques do torneio, atraindo um grande público mesmo após sua eliminação. O diretor do evento, Luiz Carvalho, expressou otimismo em relação ao futuro do atleta, acreditando que ele poderá ter um impacto ainda mais significativo na próxima edição, em 2026. O sucesso do Rio Open não se limita apenas ao número de visitantes e vendas, mas também reflete a crescente popularidade do tênis no Brasil.

