Ronaldo, Giba, Falcão… Jornal coloca 5 brasileiros entre os 100 melhores esportistas do século

Reprodução/Instagram Ronaldo Fenômeno ganhou duas Copas do Mundo com a seleção



A equipe do “Marca”, tradicional jornal espanhol, montou uma lista com os 100 melhores esportistas do mundo no século XXI. Em matéria publicada nesta quinta-feira (11), o periódico escolheu o estadunidense Michael Phelps, maior campeão da história das Olimpíadas, o principal atleta do planeta desde o ano 2001. No ranking, o diário madrileno também mencionou cinco brasileiros: Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Daniel Dias, Giba e Falcão.

Ex-nadador, Phelps foi eleito o número 1 por “reescrever a história do seu esporte e dos Jogos Olímpicos com números impossíveis”, no entendimento do “Marca”. O jamaicano Usain Bolt (atletismo) e o suíço Roger Federer (tênis) completaram o pódio do renomado veículo de informação.

Na lista, o brasileiro melhor colocado foi o ex-jogador Ronaldo Nazário, na 19ª posição. O Fenômeno, como ficou conhecido, foi descrito como “possivelmente o melhor ‘9’ da história do futebol, apesar das lesões que atrapalharam sua carreira.”

Companheiro de Ronaldo no pentacampeonato da seleção, Ronaldinho Gaúcho ficou na 22ª colocação e foi definido como o último grande representante do “joga bonito” do futebol brasileiro. Já Daniel Dias, astro da natação paralímpica, foi caracterizado o Michael Phelps da modalidade adaptada e ganhou a 42ª posição.

Lenda do vôlei de quadra, Giba ficou na posição de número 58 no ranking do veículo de informação. Já Falcão, o “Rei do Futsal”, terminou na 92ª colocação.

VEJA A LISTA DO MARCA:

1- Michael Phelps (EUA) – Natação

2- Usain Bolt (Jamaica) – Atletismo

3- Roger Federer ( Suíça) – Tênis

4- Rafael Nadal (Espanha) – Tênis

5- Kobe Byant (EUA) – Basquete

6- Tiger Woods (EUA) – Golfe

7- Lionel Messi (Argentina) – Futebol

8- Lewis Hamilton (Reino Unido) – Automobilismo

9- Valentino Rossi (Itália) – Motociclismo

10- Cristiano Ronaldo (Portugal) – Futebol

11- Novak Djokovic (Sérvia) – Tênis

12- Marc Marquez (Espanha) – Motociclismo

13- Michael Schumacher (Alemanha) – Automobilismo

14- Eliud Kipchoge (Quênia) – Atletismo

15- Lebron James (EUA) – Basquete

16- Manny Pacquiao (Filipinas) – Boxe

17- Chris Froome (Reino Unido) – Ciclismo

18- Tom Brady (EUA) – Futebol Americano

19- Ronaldo Fenômeno (Brasil) – Futebol

20- Kilian Jornet (Espanha) – Corredor de montanhas

22 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil) – Futebol

42 – Daniel Dias – (Brasil) – Natação paralímpica

58- Giba (Brasil) – Vôlei

92- Falcão (Brasil) – Futsal