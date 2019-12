Sabonis ofusca LeBron James e Pacers surpreendem Lakers na NBA

Reprodução/Pacers Pacers bateram os Lakers na NBA



O ala-pivô Domantas Sabonis ofuscou LeBron James na noite desta terça-feira e o Indiana Pacers obteve uma inesperada vitória sobre o Los Angeles Lakers por 105 a 102, diante de sua torcida, em rodada da NBA. Dono de uma das melhores campanhas da temporada até agora, o time da Califórnia vinha de sete vitórias consecutivas.

Como de costume, LeBron foi o principal destaque dos Lakers, com 20 pontos. Ele quase anotou um “triple-double” ao registrar nove rebotes e o mesmo número de assistências. O astro, contudo, falhou ao tentar um arremesso de três pontos a 11 segundos do fim, o que poderia ter levado o duelo para a prorrogação.

Dwight Howard também foi bem na partida ao deixar o banco de reservas para anotar 20 pontos, além de seis rebotes. Já Avery Bradley contribuiu com 13. Apesar disso, os Lakers sofreram a quarta derrota na temporada. O time, líder da Conferência Oeste, soma 24 triunfos e exibe a melhor campanha da temporada, ao lado do Milwaukee Bucks, dono do mesmo retrospecto e líder do Leste.

Já o Indiana Pacers contou nesta terça com atuação acima da média de Domantas Sabonis. Ele foi o responsável por 26 pontos e registrou um “double-double” ao pegar dez rebotes. Myles Turner também se destacou ao anotar 16 pontos e sete rebotes. Com o resultado, os Pacers ocupam o sexto lugar do Leste, com 19 vitórias e nove derrotas.

Na cola dos Lakers na tabela do Oeste, o Los Angeles Clippers fez a lição de casa nesta terça e venceu o Phoenix Suns por 120 a 99. Paul George comandou o triunfo dos anfitriões ao marcar 24 pontos e foi o cestinha do duelo. Kawhi Leonard contribuiu com 20 pontos e seis rebotes.

Pelos Suns, Kelly Oubre Jr. anotou 19 pontos e Deandre Ayton registrou 18 pontos e 12 rebotes em seu retorno ao time após cumprir suspensão por doping que o deixou de fora de 25 partidas Com o tropeço, os Suns sofreram a quarta derrota consecutiva, sendo a 16ª no geral. O time soma 11 triunfos e ocupa o 10º posto do Leste.

Já os Clippers aproveitaram o resultado positivo e a derrota dos Lakers para se aproximarem na tabela. Em segundo lugar na Conferência Oeste, os Clippers somam 21 vitórias e apenas oito derrotas. Assim, são donos da terceira melhor campanha da temporada regular até agora.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 110 x 102 Sacramento Kings

Indiana Pacers 105 x 102 Los Angeles Lakers

New York Knicks 143 x 120 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 101 x 108 Brooklyn Nets

Utah Jazz 109 x 102 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 120 x 99 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Washington Wizards x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors