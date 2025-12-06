São Paulo volta a receber a SLS Super Crown, etapa decisiva do skate mundial

Final do circuito reúne oito brasileiros no Ginásio do Ibirapuera; Rayssa Leal e Giovanni Vianna disputam o topo do ranking

Ginásio do Ibirapuera sedia a SLS Super Crown World Championship 2025. Foto: Edson Sousa O evento marca o retorno da Street League Skateboarding (SLS) à capital paulista



A cidade de São Paulo recebe neste fim de semana, no Ginásio do Ibirapuera, a SLS Super Crown World Championship 2025, etapa final do principal circuito mundial de street skate. O evento marca o retorno da Street League Skateboarding (SLS) à capital paulista, que novamente integra o calendário internacional da modalidade.

A disputa reúne os melhores skatistas do mundo e tem oito brasileiros classificados para as finais: Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Filipe Mota, Carlos Ribeiro, Gabryel Aguiar, Rayssa Leal, Gabriela Mazetto e Duda Ribeiro. No ranking feminino, Rayssa aparece em segundo lugar, atrás da australiana Chloe Covell. No masculino, o líder é o norte-americano Nyjah Huston, seguido por Giovanni Vianna.

O formato de competição prevê duas voltas de 45 segundos para cada atleta, valendo apenas a nota mais alta. Em seguida, começa a seção de manobras, com três tentativas individuais. A pontuação final soma a melhor volta e a melhor manobra. No masculino, os competidores são divididos em duas baterias classificatórias; no feminino, a disputa ocorre em uma única bateria.

Veja a programação:

Sábado (6/12) – Eliminatórias masculina e feminina

9h – 17h00 – Abertura dos portões

10h – 11h30 – Treino Feminino

10h15 – 11h15 – Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 – Eliminatórias Super Crown Feminino

13h – 14h – Treino Masculino

14h – 17h – Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7/12) – Finais masculina e feminina

9h – 16h – Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 – Treino Masculino

10h15 – 11h15 – Treino Feminino

11h15 – 12h30 – Final Super Crown Feminino

12h30 – 13h30 – Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h – 14h – Treino Masculino

14h – 15h15 – Final Super Crown Masculino