Sebastian Vettel é roubado após GP da Espanha e persegue ladrão com patinete elétrico

De acordo com o jornal catalão ‘El Periódico’, o tetracampeão mundial teve uma mochila roubada no Centro de Barcelona

EFE/Alejandro García Sebastian Vettel é tetracampeão mundial de Fórmula 1



Sebastian Vettel, piloto da Aston Martin, ficou na 11ª colocação no Grande Prêmio da Espanha, fora da zona de pontuação na Fórmula 1. O resultado da prova, entretanto, não foi o único insucesso do alemão em solo espanhol. De acordo com o jornal catalão “El Periódico”, o tetracampeão mundial teve uma mochila roubada no Centro de Barcelona. Para tentar recuperar o objeto, ele utilizou um patinete elétrico para perseguir o criminoso, mas não obteve sucesso. Até o momento, não foi confirmado se havia mais de um envolvido no furto.

Segundo o veículo de comunicação, Vettel estacionou, por volta das 8 horas locais (3 horas pelo horário de Brasília), em frente ao hotel no qual estava hospedado para o GP da Espanha, disputado no último final de semana. O alemão desceu por um instante e deixou a porta aberta. Foi neste momento que ocorreu o roubo da mochila guardada no interior do veículo, um modelo de rua da Aston Martin. Vettel lembrou que, dentro da mochila, estavam seus fones “airpods”, equipados com GPS. Então, rastreou a localização pelo celular e subiu em um patinete elétrico para seguir as coordenadas. No fim das contas, encontrou apenas os fones, colocados dentro de um vaso de flores em um estabelecimento comercial.