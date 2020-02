Seleção brasileira feminina de basquete perde e não conquista vaga para Jogos Olímpicos de Tóquio

Reprodução/Twitter CBB Fica interrompida a sequência iniciada pelo basquete feminino do país em 1992



A seleção brasileira feminina de basquete perdeu para a Austrália neste domingo (9) por 86 a 72, em Bourges, na França, e, com três derrotas em três partidas, não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Batida na prorrogação por Porto Rico na primeira rodada e no sábado (8) pelas donas da casa, as comandadas por José Neto lutaram, chegaram a virar o placar no terceiro quarto, mas sofreram com a força da adversária, especialmente da pivô Liz Cambage, que marcou 29 pontos e pegou sete rebotes. A melhor pontuadora da seleção brasileira foi a ala Damiris, com 21 pontos.

O Brasil precisava de uma vitória simples, apesar das duas derrotas anteriores. Com a perda da vaga, fica interrompida a sequência iniciada pelo basquete feminino do país em 1992, nos Jogos de Barcelona, com participação em sete edições do evento.

A Austrália, com a vitória, garantiu classificação, juntando-se à França, que havia carimbado o passaporte com uma rodada de antecipação, e também deu vaga inédita para Porto Rico, que sequer precisará de resultado no último jogo do torneio, contra as anfitriãs.

*Com EFE