Sem atuar desde agosto, Nadal se prepara para voltar a competir em dezembro

O espanhol ficou de fora de Wimbledon, das Olimpíadas e do US Open para se recuperar de uma lesão no pé esquerdo

Reprodução/ Instagram @rafaelnadal Rafael Nadal visa disputar o Australian Open, em janeiro



O espanhol Rafael Nadal, que se recupera de uma lesão no pé esquerdo e não compete desde agosto, se mostrou confiante para voltar às quadras no final de dezembro para disputar o torneio amistoso de Abu Dhabi. Nadal, que esteve em Paris nesta segunda-feira, 1º, para participar de eventos de patrocinadores, não disputa uma competição desde que foi derrotado pelo sul-africano Lloyd Harris nas oitavas de final do ATP 500 de Washington, quando decidiu desistir do resto da temporada para se recuperar da lesão. “Voltei aos treinos e me sinto melhor. Estive longe das quadras desde a cirurgia em dezembro, mas voltei a segurar a raquete. Há dias melhores e outros nem tanto. Mas, até agora, os sinais são bons e estou esperançoso. Estou começando a ter mais dias bons”, comentou o tenista. Fora de Wimbledon, dos Jogos Olímpicos de Tóquio e do US Open neste ano, Nadal já pensa no Aberto da Austrália, que será disputado em janeiro de 2022, mas espera voltar já em dezembro. “Espero jogar em Abu Dhabi. Quero estar no Aberto da Austrália, mas quero ter jogado antes”, explicou.

*Com informações da EFE