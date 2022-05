Sem atuar na NFL desde 2016, Colin Kaepernick treina com o Las Vegas Raiders

O quarterback mantém a forma, mas segue sendo ‘ignorado’ pelas 32 equipes desde que se ajoelhou durante o hino dos EUA

Reprodução/ Instagram @kaepernick7 Colin não joga a liga há seis anos, mas mantém treinamentos



O quarterback Colin Kaepernick, ‘banido’ da NFL desde 2016 após ajoelhar durante o hino dos Estados Unidos, em protesto contra o racismo e violência policial, está treinando com a equipe do Las Vegas Raiders. A mídia norte-americana especula uma possível contratação. O atleta não atua na Liga há seis anos, mas segue tentando se manter em forma. Se Kaepernick for contratado, ele deve ser reserva de Derek Carr, que acabou de assinar uma extensão de contrato de mais de R$ 580 milhões por três anos. “Se eu tiver que entrar como reserva, tudo bem. Mas não é onde eu vou ficar. E quando eu provar que sou titular, quero poder entrar em campo como tal. Eu só preciso dessa oportunidade de entrar pela porta”, disse Kaepernick durante participação no podcast I Am Athlete. Colin ressaltou que quer uma nova chance para mostrar seu valor. “A NFL deveria ser uma meritocracia. Entre, deixe-me competir. Se eu não for bom o suficiente, livre-se de mim. Mas deixe-me entrar e mostrar”, completou.