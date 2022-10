Sergio Pérez dá show, vence o GP de Cingapura e adia título de Max Verstappen na Fórmula 1 

O mexicano ficou à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, considerados favoritos neste final de semana

EFE/EPA/TOM WHITE Sergio Pérez venceu o GP de Cingapura 2022 na Fórmula 1



Sergio Pérez, da Red Bull Racing, deu show neste domingo, 2, ao vencer o Grande Prêmio de Cingapura de Fórmula 1, em prova marcada pelos abandonos. O mexicano ficou à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, considerados favoritos neste final de semana. Ainda assim, apesar de cruzar a linha de chegada na frente, o piloto terminou a corrida sob investigação por duas possíveis infrações no Safety Car, o que pode mudar o pódio. Em Marina Bay, Pérez mostrou sua especialidade em circuitos de rua e fez uma corrida impecável desde a largada, quando superou o pole position Leclerc logo nos primeiros metros de pista. Depois, ele segurou os avanços do adversário durante toda a prova e abriu três segundos de folga na reta final, que acabaram sendo sete no fim. Com chances de faturar o bicampeonato, Max Verstappen decepcionou e terminou apenas no sétimo lugar. Para ficar com o título na próxima semana, no GP do Japão, ele terá de terminar a prova com sete pontos de diferença para Leclerc, atual segundo colocado na tabela de classificação.

Confira o resultado do GP de Cingapura: