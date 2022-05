Simona Halep teve ataque de pânico durante partida em Roland Garros

Ex-número 1 do mundo, a romena foi atendida em quadra, retornou ao jogo e foi eliminada pela chinesa Zheng Qinwen

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Simona Halep disse que nunca teve ataque de pânico antes



A romena Simona Halep sofreu um ataque de pânico durante o jogo da segunda rodada do tênis simples feminino em Roland Garros. A ex-número 1 do mundo estava dominando o primeiro set contra a chinesa Zheng Qinwen, vencendo por 6 a 2, quando se sentiu mal e pediu atendimento médico. Depois da partida, Halep comentou sobre o ocorrido. “Eu provavelmente me pressionei demais, porque eu realmente queria me sair bem. Eu pratico e trabalho duro. Mas isso simplesmente não aconteceu, e provavelmente eu entrei em pânico durante [a partida] pensando, pensando demais. Mas eu estava liderando, então não há razão, em particular, por que isso aconteceu. Mas aconteceu, então eu tenho que aceitar. É algo normal que todo mundo tem”, disse. Ela voltou pra quadra e perdeu os dois últimos sets. “Eu não me senti melhor durante a partida. Se eu tivesse me sentido melhor, teria começado a jogar um pouco melhor. Não, eu não podia”, completou. Halep ainda esclareceu que nunca tinha tido um episódio como esse antes.

Saúde mental no esporte

Discutir saúde mental sempre foi um tabu no esporte, mas ele parece que está sendo ‘quebrado’ nos últimos tempos. Em 2021, a japonesa Naomi Osaka desistiu do tradicional torneio francês por não estar se sentindo bem. Ela não deu entrevistas no início de Roland Garros e foi multada, logo em seguida se retirou. Na época, ela explicou que sofria com depressão. “Eu tenho sofrido longos períodos de depressão desde o US Open de 2018 e tive muita dificuldade em lidar com isso. Todos que me conhecem sabem que sou introvertida, e todos que me viram em torneios notam que eu geralmente estou com fones de ouvido porque eles ajudam a aplacar minha ansiedade mental. Embora a imprensa especializada em tênis tenha sempre sido carinhosa comigo eu não sou uma oradora natural e tenho enormes crises de ansiedade antes de falar com a imprensa. Então, aqui em Paris eu já estava me sentindo vulnerável e ansiosa e por isso pensei que seria melhor me cuidar e não ir às entrevistas coletivas (…) Eu vou me afastar um pouco das quadras agora, mas quando for a hora certa eu quero conversar com os executivos do circuito para tornar as coisas melhores para os jogadores, a imprensa e os fãs. De qualquer maneira, espero que todos estejam bem e seguros, amo vocês e nos vemos”, escreveu ela nas redes sociais.