Sinner atropela Bublik e avança às semifinais de Roland Garros

Atual número um do mundo, italiano de 23 anos agora acumula 19 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam

EFE/EPA/YOAN VALAT No ano passado, em sua primeira semifinal de Roland Garros, o italiano perdeu para Carlos Alcaraz



O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, avançou para as semifinais de Roland Garros nesta quarta-feira (4) com uma vitória contundente por 3 sets a 0, parciais de 6-1, 7-5 e 6-0, sobre o cazaque Alexander Bublik (62º), chegando à penúltima rodada do torneio sem perder nenhum set. Campeão do US Open de 2024 e do Aberto da Austrália de 2025 — onde repetiu o triunfo —, o italiano de 23 anos agora acumula 19 vitórias consecutivas em torneios do Grand Slam. Após um primeiro set em que foi amplamente dominado, Bublik elevou o nível de seu jogo, com drop shots perfeitos e confirmou seu serviço, mas Sinner conseguiu desequilibrar no final do set e abriu um 2 a 0 praticamente definitivo. O set final foi mais um monólogo do número 1 do mundo contra um Bublik que até conseguia bons golpes, mas ao mesmo tempo cometia inúmeros erros não forçados ao correr para a rede.

“Tentei me manter focado e o mais sólido possível, porque ele (Bublik) pode ter altos e baixos”, disse Sinner. “Foi uma boa atuação minha… Contra esse tipo de jogador, é preciso ser muito consistente. Estou muito feliz em como avancei para as semifinais. As semifinais de Grand Slams são muito especiais”, acrescentou na quadra. Sinner retornou às competições no início de maio, após uma suspensão de três meses devido a dois testes positivos de doping para um esteroide anabolizante.

No ano passado, em sua primeira semifinal de Roland Garros, o italiano perdeu para Carlos Alcaraz que mais tarde conquistaria seu primeiro título em Paris. Desta vez, Sinner terá pela frente o vencedor do duelo entre Novak Djokovic (6º) e Alexander Zverev (3º), que também se enfrentam nesta quarta-feira, às 15h15 (horário de Brasília).

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias