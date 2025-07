Sinner vence Alcaraz, consegue revanche e conquista Wimbledon pela primeira vez

Espanhol havia vencido o duelo entre os dois em Roland Garros há pouco mais de um mês; foi o primeiro título do italiano após suspensão por doping

Neil Hall/EFE/EPA O italiano Jannik Sinner comemora com o troféu após vencer a final de simples masculina contra o espanhol Carlos Alcaraz no Torneio de Wimbledon



Jannik Sinner, o número 1 do mundo, conquistou neste domingo (13) seu primeiro título em Wimbledon, um dos quatro torneios mais importantes do tênis mundial. O tenista italiano de 23 anos venceu o espanhol Carlos Alcaraz, de 22, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/4 e 6/4. A partida durou 3 horas e 4 minutos. A vitória tem um sabor especial para Sinner, pois representa uma revanche contra Alcaraz, que o havia derrotado na final de Roland Garros há pouco mais de um mês. Além disso, é o primeiro troféu após seu retorno às quadras em maio, depois de cumprir uma suspensão por doping devido a um teste positivo para clostebol, uma substância proibida, que o afastou de fevereiro a maio.

Com este triunfo, Sinner chega ao seu quarto título de Grand Slam. Ele já havia conquistado o Australian Open em 2024 e 2025, e o Aberto dos Estados Unidos também em 2024. O campeão deste domingo se torna o primeiro tenista italiano a levantar o troféu no All England Club. A campanha em Wimbledon também incluiu outra revanche significativa: na semifinal, ele derrotou facilmente Novak Djokovic, o atual número 6 do ranking. Em 2023, o sérvio havia sido o algoz de Sinner na semifinal da grama inglesa, até então era o melhor desempenho do italiano no torneio.

Ao alcançar a final de Wimbledon pela primeira vez, Sinner se juntou a um seleto grupo de lendas do tênis — Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray — como os únicos a chegarem às quatro decisões de Majors (Grand Slams).

A rivalidade entre Sinner e Alcaraz é crescente. O jogo começou equilibrado, com o espanhol vencendo o primeiro set por 6/4. No entanto, o italiano reagiu, quebrando o serviço do adversário no início do segundo set e mantendo a vantagem para fechar a parcial em 6/4. No terceiro set, Sinner não cedeu nenhum break point e fechou em 6/4. No quarto set, apesar de Alcaraz ter tido chances de quebra, o número 1 do mundo manteve a liderança e confirmou a vitória.

Durante a cerimônia de premiação, Sinner refletiu sobre a derrota em Roland Garros: “Tive uma derrota muito dura em Paris. Tentamos aceitar a derrota e continuamos trabalhando e esse é um dos motivos pelos quais estou segurando esse troféu. Sou grato por ser saudável e por ter pessoas incríveis ao meu redor.” Alcaraz também elogiou seu rival: “Tenho que parabenizar Jannik mais uma vez. Estou muito feliz por construir uma relação muito boa fora das quadras e uma grande rivalidade dentro delas, o que me faz melhorar a cada dia.” O campeão recebeu um prêmio de 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões), enquanto o vice levou 52 milhão de libras (R$ 11,4 milhões).

*Reportagem produzida com auxílio de IA