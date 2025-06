Sinner vence Djokovic e vai enfrentar Alcaraz na final de Roland Garros

Italiano, que não perdeu um set sequer em suas seis partidas nesta edição do torneio parisiense, chegou perto da perfeição contra o sérvio, que deixou a quadra sob aplausos ao cair de pé contra número um do mundo

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Até esta sexta-feira, o único encontro em quadra de saibro entre Sinner e Djokovic, de 38 anos, havia sido em 2021



O número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou o sérvio Novak Djokovic (6º) nas semifinais de Roland Garros nesta sexta-feira (6), por 6-4, 7-5 e 7-6 (7/3), e vai enfrentar o atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz (2º) na final, no domingo. Mais cedo, na primeira semifinal, Alcaraz virou o jogo e eliminou o italiano Lorenzo Musetti (7º), que precisou abandonar devido a uma lesão na coxa esquerda, perdendo por 4-6, 7-6 (7/3), 6-0 e 2-0 após duas horas e 25 minutos. “Sei que será difícil contra o Carlos. Minhas estatísticas não são boas contra ele. Vamos ver do que sou capaz”, admitiu Sinner a Alex Corretja na quadra Philippe Chatrier.

O italiano, que não perdeu um set sequer em suas seis partidas nesta edição do torneio parisiense, chegou perto da perfeição contra um Djokovic impotente, que deixou a quadra sob aplausos ao cair de pé, travando uma batalha digna contra um adversário 15 anos mais jovem. O número 1 do mundo, de 23 anos, e Alcaraz (de 22), a nova grande rivalidade do tênis mundial, já se enfrentaram onze vezes, com o espanhol vencendo sete, incluindo as últimas quatro.

Até esta sexta-feira, o único encontro em quadra de saibro entre Sinner e Djokovic, de 38 anos, havia sido em 2021, com este último vencendo por 3 sets a 0 em Monte Carlo. Oito partidas depois, o retrospecto agora pende a favor de Sinner, com cinco vitórias em nove partidas, incluindo as últimas quatro. Nesta sexta-feira, Jannik Sinner mostrou um nível superior. Foi capaz de alcançar todas as bolas diante de Djokovic que tentou de tudo e acabou aplaudindo seu atual herdeiro como rei do circuito.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desaprovado pelo público em muitas ocasiões ao longo de sua carreira, Djokovic teve nesta sexta-feira a honra de ouvir a Philippe Chatrier cantar em uníssono: “Novak, Novak!”. Mas mesmo assim, ele não conseguiu encontrar um ‘break’ que traria esperança contra Sinner, que mostrou sua habitual frieza, diante de um público cada vez mais em êxtase e que vibrou com a resiliência do veterano durante mais de três horas.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias