SP Open homenageia lendária Maria Esther Bueno

O SP Open, o WTA da maior cidade das Américas que acontece na capital paulista entre os dia 6 e 14 de setembro, no Parque Villa Lobos, presta uma homenagem especial à maior tenista brasileira de todos os tempos, Maria Esther Bueno. Durante todo o torneio, o público poderá ver de perto a estátua em bronze da lendária atleta, que ficará exposta na arena principal. Além da exposição da estátua, a quadra central levará o nome de Maria Esther Bueno, reforçando o legado da ex-tenista e seguindo a tradição de homenagear os grandes nomes o tênis brasileiro, já que a quadra central do Rio Open se chama Quadra Guga Kuerten. A cerimônia que dará o nome à quadra de Maria Esther Bueno será no sábado, dia 06, na Abertura do Evento, antes da primeira partida do qualifying.

Já na terça-feira, antes da partida final da rodada noturna, Maria Esther Bueno será mais uma vez homenageada, em cerimônia que contará com a presença das tenistas brasileiras Top 100 participantes do SP Open e aquelas que tiveram carreiras de sucesso graças o pioneirismo da rainha. “O SP Open é a realização de um sonho. O sonho de voltar a ter um torneio importante de tênis feminino no Brasil. Mas isso só foi possível porque antes de nós existiu Maria Ester Bueno. Exemplo de atleta, de pioneirismo feminino, ela segue sendo fonte de inspiração. Por isso, é um grande orgulho reverencia-la, e transmitir seu importante legado para as novas gerações.”, diz Marcia Casz, diretora geral do SP Open.

A escultura foi criada pela artista Celina Kihel Lara Leite Ribeiro e inaugurada em março de 2000, em cerimônia realizada no Sociedade Harmonia de Tênis e estava na sede da Federação Paulista de Tênis e ficará aberta para o público pela primeira vez. Feita em bronze, com base de mármore, a peça pesa cerca de 190 kg e mede 2,37 m de altura. Inspirada em registros fotográficos dos campeonatos disputados por Maria Esther, a obra retrata a força e a elegância que marcaram sua trajetória.

Conquistas de Maria Esther Bueno

Maria Esther Bueno conquistou 19 títulos de Grand Slam, sendo 7 em simples, 11 em duplas e 1 em duplas mistas, além de ter alcançado o posto de número 1 do ranking mundial em 1959.

– Simples: 3 vezes campeã de Wimbledon (1959, 1960, 1964) e 4 vezes do US Open (1959, 1963, 1964, 1966).

-Duplas: títulos nos quatro Grand Slams, incluindo 5 conquistas em Wimbledon e 4 no US Open.

-Duplas mistas: campeã de Roland Garros em 1960.

-Membro do Hall da Fama do Tênis, Maria Esther Bueno faleceu em 8 de junho de 2018, aos 78 anos.

Segunda maior tenista da história do Brasil, atrás somente de Maria Esther Bueno, a paulista Beatriz Haddad Maia é o principal destaque do SP Open. Bia já foi top 10 do mundo e hoje ocupa a 22ª posição do ranking, tendo conquistado quatro títulos WTA. Além de Bia, outras seis brasileiras estão confirmadas na chave de simples do SP Open: Laura Pigossi, Carolina Meligeni Alves, Luiza Fullana, Ana Candiotto, Victoria Barros e Nauhany Silva. Já no qualifying, o Brasil será representado por Luisa Stefani, que fará seu retorno às chaves de simples, e por Pietra Rivoli.

Sobre o SP Open

O SP Open é um torneio do circuito WTA 250 – uma das principais categorias do tênis feminino mundial – que está de volta a São Paulo após um hiato de 25 anos. O torneio será disputado entre os dias 6 e 14 de setembro, em um complexo montado no Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo. “O São Paulo Open de Tênis é mais um grande ativo que a IMM, principal empresa do País nos segmentos de esporte e entretenimento, traz para a Cidade de São Paulo. A IMM é a realizadora também do festival gastronômico “Taste of São Paulo”, da São Paulo Fashion Week e das turnês do Cirque du Soleil”.