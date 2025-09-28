Startup brasileira lança tecnologia com inteligência artificial para análise esportiva em tempo real

Ferramenta estreia no beach tennis e promete levar aos esportistas amadores análises técnicas, efeitos visuais e recursos antes restritos a profissionais

Divulgação/Filma Eu Ferramenta oferece mapas de calor, cálculo de velocidade da bola e feedbacks técnicos em tempo real



A startup mineira Filma Eu, criada por três jovens da Universidade Federal de Itajubá (MG), anunciou o lançamento de uma ferramenta inédita de inteligência artificial para gravação e análise de lances esportivos. O recurso estreia no beach tennis e permitirá que atletas amadores tenham acesso a funcionalidades até então restritas a profissionais, como mapas de calor, cálculo de velocidade da bola e feedbacks técnicos em tempo real.

O lançamento será apresentado neste domingo (29), em São Paulo. A expectativa da empresa é levar ao público amador um “técnico virtual”, capaz de sugerir ajustes de postura, estratégias de dupla e até indicar pontos de entrosamento. A plataforma também aposta em recursos visuais para engajar os jogadores. Além dos replays, já populares entre os usuários, a novidade trará efeitos dinâmicos semelhantes aos de videogames, como fogo ou gelo na bola e indicadores gráficos de velocidade e movimentação.

Fundada em 2015, a Filma Eu já conta com mais de 1 milhão de atletas cadastrados e presença em 500 cidades brasileiras e em países como Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Portugal. A empresa ganhou projeção nacional ao participar do programa Shark Tank Brasil em 2021, quando recebeu aporte da investidora Carol Paiffer, hoje sócia da startup.

Segundo os fundadores, após o beach tennis a tecnologia deve ser expandida para outras modalidades, como futebol, basquete, padel e pickleball. “A ideia é unir desempenho e diversão, permitindo ao usuário explorar as imagens de forma gamificada”, disse Vitor Condino, CEO da empresa.