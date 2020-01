Super Bowl: Kansas City Chiefs aposta na genialidade do ‘ET’ Patrick Mahomes

Reprodução/Twitter Patrick Mahomes é a esperança dos Chiefs



Patrick Mahomes poderia ser um grande atleta de basquete ou um astro do beisebol, mas o texano de 24 anos preferiu o futebol americano. Talentoso, soube trazer das outras modalidades algumas inovações que o tornaram o melhor quarterback da atualidade e o trunfo do Kansas City Chiefs para voltar a ser campeão do Super Bowl, neste domingo, diante do San Francisco 49ers, depois de 50 anos.

Mahomes possui um estilo de arremessar a bola um pouco diferente do normal. Fruto talvez da convivência com o pai, Pat Mahomes, ex-arremessador, de 1992 a 2003. O lançamento é feito muitas vezes de lado, fugindo do bloqueio feito pelo adversário, que espera as bolas em linha reta e mais altas. “É preciso atenção dobrada com Mahomes, pois ele surpreende a defesa adversária, mas nós também. Ele é muito inteligente”, afirmou Tyreek Hill, o “cheettah” (guepardo), o mais rápido corredor de Kansas (running back), durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, no hotel onde o time está concentrado.

“Ainda bem que ele está do nosso lado. Algumas vezes não sei como ele consegue fazer algumas jogadas. Não entendo como ele pode ver onde estou”, afirmou Travis Kelce, outro que deverá receber lançamentos de Mahomes. Um dos momentos lembrados pelo tigh end foi na vitória sobre o Houston Texans, na semifinal de conferência, quando Kansas City perdeu o primeiro quarto por 21 a 0, mas se recuperou no segundo, virou o jogo para 28 a 24 e venceu a disputa por incríveis 51 a 31.

“Mais importante do que minha atuação é a vitória da equipe. Estamos muito unidos e confiantes de que poderemos conquistar esta vitória tão importante”, afirmou Mahomes, sempre muito bem humorado e simpático. “Acho que o nosso diferencial pode ser o fato de que sabemos alcançar as vitórias de formas diferentes”.

No Kansas City Chiefs desde 2017, Mahomes foi eleito o jogador mais valioso da NFL em 2018. Neste domingo, pode se consagrar e atingir um nível ainda maior em sua carreira. “Acho que se jogarmos como temos feito toda a temporada, nossas chances são boas. O importante é mantermos confiantes e sabedores de que somos capazes de conseguirmos a vitória”.

A genialidade de Mahomes pode ser comparada a de Lionel Messi no futebol. Para muitos, assim como o argentino, o norte-americano é um “ET”, pois sua capacidade de decidir os jogos “não é deste planeta”. Neste domingo saberemos se o quarterback é deste mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo.