Taça Crossfox de Amputados acontece neste fim de semana

Com oito equipes, o torneio tem premiações de até R$ 2.500

Divulgação O evento tem entrada gratuita



A Taça Crossfox de Futebol de Amputados será realizada neste sábado (14), no Clube União dos Operários, às 9h. Iniciativa que nasceu após uma conversa entre o paratleta Rogerinho, do Corinthians, e Paulo Durci, CEO da Crossfox, entra na sua segunda edição.

Durci já apoia financeiramente outros projetos sociais do jogador e tem grande compromisso com o mérito social do esporte. Na edição deste ano, participam oito equipes, o dobro do torneio passado. O evento tem entrada gratuita.

Corinthians (atual campeão), Portuguesa, Caieras, Minas, Pantanal, Benfica e Instituto Só Vida são as equipes que brigarão por prêmios em dinheiro que podem chegar a R$ 2.500. Confira as premiações:

– 1° lugar: R$ 2500,00

– 2° lugar: R$ 1500.00

– 3° lugar: R$ 1000,00

– 4° lugar: R$750,00

– 5° lugar: R$ 500,00

Além disso, os quatro primeiros lugares receberam troféus. “O futebol de amputados é muito mais do que um jogo. Ele representa inclusão, superação e transformação social. O esporte transforma vidas”, diz Durci.

“O esporte tem esse papel, de dar um propósito, um significado para todos nós, porque a vida não acaba após um evento traumático. Ela só pede reinvenção de quem somos”, completou.

Veja informações do torneiro:

– Data: 14 de março

– Horário: 09h00

– Local: Clube União dos Operários

– Endereço: Rua Juvenal Gomes Coimbra, n° 64, Vila Maria, São Paulo