Taça Crossfox de Amputados acontece neste fim de semana
Com oito equipes, o torneio tem premiações de até R$ 2.500
A Taça Crossfox de Futebol de Amputados será realizada neste sábado (14), no Clube União dos Operários, às 9h. Iniciativa que nasceu após uma conversa entre o paratleta Rogerinho, do Corinthians, e Paulo Durci, CEO da Crossfox, entra na sua segunda edição.
Durci já apoia financeiramente outros projetos sociais do jogador e tem grande compromisso com o mérito social do esporte. Na edição deste ano, participam oito equipes, o dobro do torneio passado. O evento tem entrada gratuita.
Corinthians (atual campeão), Portuguesa, Caieras, Minas, Pantanal, Benfica e Instituto Só Vida são as equipes que brigarão por prêmios em dinheiro que podem chegar a R$ 2.500. Confira as premiações:
– 1° lugar: R$ 2500,00
– 2° lugar: R$ 1500.00
– 3° lugar: R$ 1000,00
– 4° lugar: R$750,00
– 5° lugar: R$ 500,00
Além disso, os quatro primeiros lugares receberam troféus. “O futebol de amputados é muito mais do que um jogo. Ele representa inclusão, superação e transformação social. O esporte transforma vidas”, diz Durci.
“O esporte tem esse papel, de dar um propósito, um significado para todos nós, porque a vida não acaba após um evento traumático. Ela só pede reinvenção de quem somos”, completou.
Veja informações do torneiro:
– Data: 14 de março
– Horário: 09h00
– Local: Clube União dos Operários
– Endereço: Rua Juvenal Gomes Coimbra, n° 64, Vila Maria, São Paulo
