Técnico da seleção de vôlei, Renan Dal Zotto é intubado após contrair Covid-19

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou na tarde desta segunda-feira, 19, que o treinador da seleção brasileira masculina, Renal Dal Zotto, precisou ser intubado por complicações da Covid-19. O técnico, que está internado no Rio de Janeiro desde a última sexta-feira, está passado pelo procedimento para manter o nível de saturação de oxigênio mais alta. “A expectativa é que o treinador permaneça neste estado de 48h a 72h para depois iniciar a retirada do respirador mecânico”, comunicou a entidade em nota oficial.

A CBV ainda informou que o vice-presidente da entidade, Radamés Lattari, outro que foi infectado pelo novo coronavírus, foi extubado e apresenta melhora clínica. “Ele se encontra já sentado fora do leito, com oxigênio suplementar e em tratamento de pneumonia e trombose venosa”, detalhou o boletim. Renan e Radamés estavam na bolha do CT de Saquarema, no Rio de Janeiro. Devido aos dois casos, a CBV testou novamente todas as pessoas para as finais da Superliga Masculina, disputadas no último fim de semana. Jogadores, comissões técnicas, dirigentes e equipes de apoio tiveram que se submeter a novo procedimento. Todos deram negativo.