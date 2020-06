Técnico de Djokovic testa positivo para o novo coronavírus após participar de torneio

Reprodução Goran Ivanisevic, treinador de Novak Djokovic, testou positivo para Covid-19



O ex-tenista croata Goran Ivanisevic, técnico do sérvio Novak Djokovic, anunciou nesta sexta-feira (26) que deu positivo em teste para o novo coronavírus, aumentando para dez os casos relacionados à disputa do torneio de exibição Adria Tour, organizado pelo atual número 1 do mundo.

“Lamentavelmente, depois de dois testes negativos nos últimos dez dias, acabo de saber os resultados do terceiro, de hoje, e é positivo”, divulgou o campeão de Wimbledon, em 2001, através de seu perfil no Instagram.

Ivanisevic garantiu que está se sentindo bem e não apresenta qualquer sintoma da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. “Quero informar a todos que estiveram em contato comigo sobre o fato de que estou positivo, para que façam tudo o que for necessário para protegerem a si mesmos e a seus familiares”, garantiu o ex-tenista croata.

O Adria Tour, que Djokovic realizou em diferentes países da antiga república iugoslava, teve disputas na Sérvia e na Croácia, enquanto os torneios na Bósnia e Montenegro acabaram cancelados, justamente, por causa dos casos de infecção.

O próprio número 1 do mundo, o búlgaro Grigor Dimitrov, o sérvio Victor Troicki e o croata Borna Coric deram positivo para o novo coronavírus, além de outras cinco pessoas ligadas aos tenistas, entre técnicos, familiares e funcionários.

*Com EFE