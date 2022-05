Tênis: Novak Djokovic chega a 999ª vitória da carreira no Aberto de Roma

Sérvio disputará a semifinal neste sábado, contra Casper Ruud, e pode chegar a marca importante

Reprodução/Twitter @Djokernole Novak Djokovic pode chegar à sua milésima vitória neste final de semana



O sérvio Novak Djokovic está próximo de alcançar sua milésima vitória na carreira de tênis masculino simples e a mais um título. Nesta sexta-feira, 13, o pentacampeão do Aberto de Roma avançou para as semifinais ao vencer por 2 sets a 0 o canadense Felix Auger-Aliassime e chegou a sua 999ª vitória. Djokovic venceu o torneio pela última vez em 2020. O próximo adversário será Casper Ruud, que eliminou Denis Shapovalov também por 2 sets a 0 nesta sexta. O jogo está marcado para este sábado às 14h30 (horário de Brasília). Do outro lado da chave, o grego Stefanos Tsitsipas enfrenta o alemão Alexander Zverev pela vaga até a final. A partida será bem mais cedo, às 09h30. Esse pode ser o 111º título da carreira de Djokovic entre os principais torneios. Ele tem 20 troféus de Grand Slams e cinco de ATP World Tour Finals, além de 85 torneio de ATP.