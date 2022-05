Tenista fica ‘decepcionada’ com público na final das duplas no Aberto de Roma

Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Luisa Stefani, comentou o pequeno público da final deste domingo

Reprodução/ Tennis Chanel Imagens da final de duplas mostram as arquibancadas vazias



O Aberto de Roma terminou neste domingo, 15, com uma das tenistas chateada com o público. A canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira da brasileira Luisa Stefani, ficou chateada com o pequeno público que apareceu para assistir a final do tênis de duplas femininas. O podcaster Will Boucek publicou uma foto em suas redes sociais mostrando apenas sete pessoas nas arquibancadas para assistir ao duelo entre Dabrowski e Giuliana Olmos contra Anastasia Pavlyuchenkova e Veronika Kudermetova. “Eles tinham que marcar [o jogo] durante Djokovic e Tsitsipas“? escreveu Boucek. A partida principal na final masculina teve a arena lotada na quadra central e terminou com o título de Djokovic. Gaby retuitou a postagem e escreveu: “Honestamente foi tão decepcionante”. Ela perdeu o título por 2 sets a 1. Uma hashtag foi criada com #WatchMoreDOUBLES (Assista mais as duplas) e viralizou nas redes sociais.

Honestly was so disappointing https://t.co/mqTI9jGM3e — Gaby Dabrowski (@GabyDabrowski) May 16, 2022