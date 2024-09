Tenistas brasileiros começam mal na Copa Davis após derrota para a Itália

Próximo desafio da equipe do Brasil a será contra a Holanda, marcado para quinta-feira, seguido de um confronto com a Bélgica no sábado

EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Apenas os dois melhores times de cada grupo avançarão para as quartas de final



O Brasil teve um início difícil na fase de grupos da Copa Davis, ao ser derrotado pela Itália. A competição ocorreu em Bolonha, onde a equipe nacional não conseguiu conquistar nenhum ponto, perdendo a série por 2 a 0. João Fonseca, de apenas 18 anos, enfrentou Matteo Berrettini e foi derrotado em sets diretos, com parciais de 6/1 e 7/6. Thiago Monteiro, atual 76º do ranking mundial, também não teve sucesso, perdendo para Matteo Arnaldi em um jogo que durou 3h39min. A derrota do Brasil deixa a Itália na liderança provisória do Grupo A, que também conta com a Bélgica, que venceu a Holanda por 2 a 1.

O próximo desafio da equipe brasileira será contra a Holanda, marcado para quinta-feira, seguido de um confronto com a Bélgica no sábado. Apenas os dois melhores times de cada grupo avançarão para as quartas de final, que estão programadas para novembro em Málaga, na Espanha. Esta edição da Copa Davis marca a estreia do Brasil na fase de grupos sob o novo formato, que foi implementado em 2019.

Na partida inaugural, João Fonseca não conseguiu superar Berrettini, enquanto Thiago Monteiro teve um desempenho mais competitivo, mas cometeu 46 erros não forçados, em comparação aos 25 do seu oponente, o que acabou comprometendo suas chances de vitória.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller