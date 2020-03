Tom Brady anuncia que não continuará no New England Patriots

CRAIG LASSIG / EFE Tom Brady fez história no New England Patriots



Uma notícia caiu como uma bomba no mundo da NFL. Através das redes sociais, nesta terça-feira (17), Tom Brady anunciou que não continuará no New England Patriots. Em comunicado, ele agradeceu os 20 anos representando o tradicional time de futebol americano dos Estados Unidos.

“Eu queria dizer obrigado a todos incríveis fãs e torcedores dos Patriots. MA foi a minha casa por vinte anos. Essas foram as duas décadas mais felizes que eu poderia ter e eu não tenho nada além de amor e gratidão ao New England Patriots”, começou.

Sem divulgar o seu futuro, Tom Brady disse que irá buscar novos rumos para a sua vida e carreira.

“A nação dos Patriots vai ser sempre parte de mim. Não sei o que o futuro reserva para o meu futebol, mas é tempo de estar aberto para novos rumos na minha vida e na minha carreira. Eu agradeço do fundo do meu coração e vou sempre amar o que nós compartilhamos, uma vida inteira de ótimas memórias”, continuou.

O contrato de Tom Brady com os Patriots se encerrou após a última temporada, que teve o Kansas City Chiefs como campeão após o SuperBowl. Desde então, havia muita especulação sobre uma renovação de contrato do quarterback de 42 anos.

Tom Brady fez história no New England Patriots. Maior vencedor da história da NFL, ele coleciona 6 títulos do SuperBowl no currículo, além de 3 MVPs (2007, 2010 e 2017).