Tom Brady desiste de aposentadoria na NFL e anuncia retorno ao Tampa Bay Buccaneers

Maior jogador de futebol americano da história, o estadunidense Tom Brady utilizou suas redes sociais, na noite deste domingo, 13, para anunciar que desistiu da aposentadoria. Através do Twitter e do Instagram, o quarterback de 44 anos, que havia anunciado sua saída da NFL no começo de fevereiro, explicou a sua decisão e disse que irá retornar ao Tampa Bay Buccaneers. “Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Negócio inacabado”, escreveu o jogador, recordista de sete títulos do Super Bowl, sendo seis defendendo o News England Patriots e outro com o Tampa Bay.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022