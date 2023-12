Triatleta campeã pan-americana sofre grave acidente durante treinamento em São Carlos

Luisa Baptista foi atropelada por um carro, resultando em ferimentos graves e fraturas na tíbia e fêmur; o motorista fugiu do local sem prestar socorro

Reprodução / Instagram @luisabaptistad Nas redes sociais, Comitê Olímpico do Brasil desejou " total recuperação" à triatleta



A triatleta Luisa Baptista, de 29 anos, campeã pan-americana de triatlo, sofreu um grave acidente na manhã deste sábado, 23, em São Carlos, interior de São Paulo. Durante treino de bicicleta na rua, Luisa foi atingida por um carro na Estrada Municipal Abel Terrugi, no distrito de Santa Eudóxia. O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas na tíbia e fêmur. O motorista do veículo, que também atingiu um motociclista, fugiu do local sem prestar socorro. O SESI São Carlos, onde Luisa atua, afirma, em nota, que a atleta está internada na Santa Casa de São Carlos. “Informamos que a atleta de Triatlhon Luísa Batista, da equipe do SESI São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, 23 de dezembro, numa estrada no distrito de Santa Eudoxia. Um carro que vinha pela pista colidiu de frente com a bicicleta em que a atleta estava e o motorista fugiu do local sem prestar socorro”, diz o comunicado. Nas redes sociais, Comitê Olímpico do Brasil desejou ” total recuperação” à triatleta. “O Comitê Olímpico do Brasil deseja total recuperação à triatleta Luisa Baptista, campeã pan-americana em Lima 2019 e atleta olímpica em Tóquio 2020, após grave acidente na manhã deste sábado, 23. Força, Luisa! Estamos com você”, afirmam em publicação no X (antigo Twitter).