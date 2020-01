Vai pegar fogo! Real Madrid defende liderança do Espanhol em clássico com Atlético

EFE/ Rodrigo Jiménez O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol na última rodada



O Real Madrid defenderá a liderança do Campeonato Espanhol, retomada no último fim de semana, em clássico que será realizado neste sábado com o Atlético de Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, em 22ª rodada que terá o Barcelona recebendo o Levante, no domingo.

Os ‘Merengues’ chegaram aos 46 pontos ao derrotarem o Valladolid por 1 a 0, na casa do adversário, um dia depois do arquirrival ser derrotado pelo Valencia por 2 a 0, no estádio Mestalla, e ficar com três pontos a menos na tabela, deixando o time da capital na ponta isolada.

Neste sábado, o Real terá a chance de conquistar a quarta vitória consecutiva no Espanhol, igualando assim a melhor sequência nesta edição da competição, alcançada entre a 12ª e a 15ª rodada, quando bateu Eibar, Real Sociedad, Alavés e Espanyol.

O clássico madrilenho, inclusive, será o segundo encontro entre os dois rivais em menos de um mês, já que os times comandados pelo francês Zinedine Zidane e o argentino Diego Simeone decidiram recentemente a Supercopa da Espanha, com o time branco levando a melhor nos pênaltis.

O Atlético, não apenas por esse resultado, mas pelos recentes tropeços no Espanhol, atravessa o pior momento desde que ‘Cholo’ foi contratado como técnico da equipe, em 2011. Recentemente, os ‘Colchoneros’ foram derrotados pelo Eibar e empataram sem gols com o então lanterna, Leganés, em casa.

No domingo, o Barcelona também terá que se recuperar de má exibição, depois de perder para o Valencia por 2 a 0. Foi a primeira vez que o time catalão foi derrotado sob o comando de Quique Setién, o treinador que sucedeu Ernesto Valverde, no início deste mês.

Pela frente no Camp Nou, o argentino Lionel Messi e companhia terão outra equipe da Comunidade Valenciana pela frente, o Levante, que começou bem a temporada, mas caiu de produção e ocupa a 13ª colocação, com 26 pontos, nove acima da zona de rebaixamento.

O Sevilla, terceiro na classificação, com 38 pontos, tentará emplacar a segunda vitória consecutiva neste domingo, quando receberá o Alavés, 14º. A última vez que o time da Andaluzia conseguiu sequência de êxitos foi entre novembro e dezembro do ano passado, quando derrotou Betis, Valladolid e Leganés.

O Getafe, que por mais uma temporada surpreende e está no quarto posto, com 36 pontos, levando vantagem sobre o Atlético de Madrid pelo saldo, visitará neste domingo o Athletic Bilbao, que ocupa a nona colocação, com 31 pontos.

A Real Sociedad, que está em sexto lugar, fechando a zona de classificação para competições continentais, também entrará em campo no domingo, para encarar fora de seus domínios o vice-lanterna, Leganés, que marcou apenas 15 pontos no Espanhol.

O Valencia, que está em sétimo, tentará dar sequência ao embalo obtido pela vitória sobre o Barcelona, receberá neste sábado o Celta de Vigo, que é o 18º e antepenúltimo colocado.

Programação da 22ª rodada do Campeonato Espanhol:

Sábado

Granada – Espanyol.

Real Madrid – Atlético de Madrid.

Mallorca – Valladolid.

Valencia – Celta de Vigo.

Domingo

Leganés – Real Sociedad.

Eibar – Betis.

Athletic Bilbao – Getafe.

Sevilla – Alavés.

Villarreal – Osasuna.

Barcelona – Levante

*Com informações da EFE