Verstappen conquista a pole position no GP da Holanda

Holandês superou Leclerc por apenas 21 milésimos de segundo; Sainz e Hamilton largam em terceiro e quarto lugar, respectivamente

EFE/EPA/KOEN VAN WEEL Max Verstappen após conquistar a pole position no GP da Holanda



O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, líder do campeonato de pilotos, conquistou neste sábado, 3, a pole position do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, superando o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que fez o segundo melhor tempo no circuito de Zandvoort. Na segunda fila vão largar a outra Ferrari, do espanhol Carlos Sainz, em terceiro, e a Mercedes do britânico Lewis Hamilton em quarto. Em seguida, saem o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) em quinto, e o britânico George Russell (Mercedes) em sexto. Verstappen superou Leclerc por apenas 21 milésimos de segundo. “Incrível! Principalmente pelo dia de ontem. Trabalhamos realmente bem nesta última noite para mudar a situação”, disse o holandês depois do treino de classificação. Se Verstappen sofreu com um problema na caixa de câmbio, que o obrigou a deixar o carro na garagem a maior parte do tempo na sexta, no último treino livre de hoje ele conseguiu fazer o terceiro melhor tempo. Assim como em 2021, ano do retorno do GP da Holanda ao calendário da F1, o piloto da Red Bull fez a pole correndo em casa, diante de seu ‘Exército Laranja’. Com 13 corridas disputadas até agora na temporada, Verstappen lidera o Mundial de pilotos com 93 pontos de vantagem sobre Pérez e 98 sobre Leclerc.

*Com informações da AFP