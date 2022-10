Verstappen domina Hamilton, vence GP do México e bate recorde histórico na Fórmula 1

Confirmando o favoritismo após cravar a pole no último sábado, o holandês da Red Bull Racing conquistou sua 14ª vitória na temporada

EFE/EPA/CARLOS PEREZ GALLARDO Max Verstappen venceu o GP do México de Fórmula 1



Max Verstappen atingiu um feito histórico na Fórmula 1, neste domingo, 30, ao triunfar no Grande Prêmio do México, no Circuito Hermanos Rodríguez. Confirmando o favoritismo após cravar a pole no último sábado, o holandês da Red Bull Racing conquistou sua 14ª vitória na temporada, recorde absoluto em apenas uma temporada na principal categoria do automobilismo. “Um resultado incrível. Tem sido um ano incrível até aqui. Definitivamente estamos aproveitando e vamos por mais (vitórias)”, comemorou o Super Max. O atual bicampeão foi seguido por Lewis Hamilton, da Mercedes, e do companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez. Na sequência, aparecem George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), completando o top 10.