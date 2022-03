Verstappen renova com a Red Bull e firma contrato mais longo da história da Fórmula 1; veja detalhes

A Red Bull Racing confirmou na manhã desta quinta-feira, 3, que renovou o contrato de Max Verstappen até 2028, firmando o vínculo mais longo com um piloto na história da Fórmula 1. Em comunicado oficial, o chefe da equipe austríaca, Christian Horner, comemorou o acerto, classificando o acordo com “uma real declaração de interesse” do atual campeão do mundo. “Nosso foco imediato é manter o título do Max no Campeonato Mundial, mas este acordo também mostra que ele faz parte do planejamento de longo prazo da equipe”, disse o diretor, que posou ao lado do holandês para fotos.

Verstappen, por sua vez, se declarou à Red Bull e demonstrou muito vontade em consolidar seu nome como um dos maiores de todos os tempos na Fórmula 1. “Muito orgulhoso de anunciar que a Red Bull Racing será minha casa até pelo menos 2028. Eu amo esse time e estou muito feliz por continuar essa jornada incrível em que estamos há muito tempo. Já realizamos muito juntos, mas definitivamente ainda não terminamos”, afirmou o jovem. De acordo com a imprensa holandesa o novo contrato poderia valer até 50 milhões de euro por ano a Verstappen (aproximadamente R$285 milhões).

Really proud to announce that @redbullracing will be my home until at least 2028. I love this team and I am very happy to continue this amazing journey we are on for a long time. We have accomplished so much together already but we are definitely not done.💪✍️ pic.twitter.com/ONWq32B835

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 3, 2022