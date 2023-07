Verstappen vence corrida sprint do GP da Áustria de F1 em embate com Pérez

Espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio na terceira colocação

VLADIMIR SIMICEK / AFP Sergio Pérez, Max Verstappen e Carlos Sainz comemoram no pódio após vencerem corrida



O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a segunda corrida sprint da temporada da Fórmula 1, disputada neste sábado, 1º, antes do Grande Prêmio da Áustria, em Spielberg. Verstappen, atual bicampeão e líder do Mundial de pilotos, e seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, conseguiram a dobradinha para a Red Bull em seu fim de semana em casa. O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio na terceira colocação. Com a conquista, Verstappen soma quatro vitórias nesse tipo de prova, inserida na F1 há dois anos. Na prova sprint, apenas os oito primeiros colocados pontuam, recebendo de um a oito pontos. Em relação a corrida principal do GP da Áustria, será disputada neste domingo, 2, com largada prevista para 10 horas (horário de Brasília).