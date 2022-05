Verstappen vence GP da Espanha e assume liderança do Mundial; Leclerc abandona

Em dobradinha da Red Bull, segundo lugar ficou com o mexicano Sergio Pérez e o terceiro com George Russell, da Mercedes; Lewis Hamilton termina em 5º e é ovaciona nas redes sociais

EFE/Alejandro García Com a vitória no GP, Verstappen assume a liderança do mundial de Fórmula 1



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o Grande Prêmio da Espanha neste domingo, 22, após desbancar o monegasco Charles Leclerc, que conquistou a pole position e era apontado pelas estatísticas como o favorito para vencer a competição. “Um começo difícil, mas um bom final. Estou muito feliz por vencer e também muito feliz pelo Checo. Um grande resultado para a equipe”, disse o holandês depois da corrida. O segundo lugar do pódio ficou com o mexicano Sergio Pérez, confirmando a dobradinha da Red Bull e o terceiro com o inglês George Russell, da Mercedes. O quinto lugar, para felicidade da torcida nas redes sociais, ficou com o britânico Lewis Hamilton, que se envolveu em um toque com Kevin Magnussen e chegou a ficar na 19ª posição, mas recuperou. O nome do heptacampeão chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, com comemorações pelo ‘retorno do campeão’. Com a vitória no GP, Verstappen assume a liderança do mundial de Fórmula 1, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, abandonou após problemas mecânicos.

Piloto do dia, Hamilton, foi tocado, saiu da penúltima posição, fez uma parada a mais do que o previsto para sua estratégia, escalou o pelotão e ainda assim estava beliscando o quarto lugar, isso sim é um piloto de verdade, o verdadeiro campeão! #GOAT — FR€$# (@_prince_belair) May 22, 2022

LEWIS HAMILTON PILOTO DO DIA É MAIS QUE MERECIDO pic.twitter.com/QH8utzIHO2 — ؘ (@44forlife) May 22, 2022