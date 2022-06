Verstappen vence GP do Azerbaijão e abre vantagem no Mundial de Fórmula 1

Agora, o atual campeão do mundo tem 31 pontos à frente de Sergio Pérez e 34 a mais que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que abandonou a corrida

EFE/EPA/ALI HAIDER Max Verstappen, Sergio Perez e George Russell



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo, 12, o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 no circuito de rua de Baku, conquistando sua 25ª vitória na carreira e abrindo vantagem na liderança da classificação do Mundial de pilotos. Verstappen superou seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e o britânico George Russell (Mercedes), que completaram o pódio. Agora, o atual campeão do mundo tem 31 pontos à frente de Pérez e 34 a mais que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que largou na ‘pole position’, mas teve que abandonar a corrida por um problema no motor. “Tínhamos um ritmo incrível hoje, tive que prestar atenção nos pneus. Consegui me colocar à frente e tivemos um pouco de sorte com os abandonos da Ferrari, mas tínhamos ritmo”, disse Verstappen ao término da corrida.

Depois de ter largado na segunda fila, atrás de Pérez e Leclerc, o holandês começou a construir sua vitória ao ultrapassar seu companheiro de equipe, que desgastou demais seus pneus no início da prova. Depois disso, ele só teve que acompanhar à distância a quebra do motor da Ferrari de Leclerc na 20ª de 51 voltas. “A chave foi a gestão dos pneus, o que é necessário aqui. Todos os fins de semana são diferentes, temos que ser precisos, estar atento nos mínimos detalhes da corrida”, acrescentou Verstappen, que poderá viajar com relativa tranquilidade a Montreal para a disputa na semana que vem do GP do Canadá. Uma situação oposta vive a Ferrari. A escuderia italiana sai do Azerbaijão sem marcar nenhum ponto. Além de Leclerc, o espanhol Carlos Sainz também teve que abandonar a corrida, devido a problemas hidráulicos em seu carro.

Para o monegasco, as três últimas corridas foram decepcionantes: antes de Baku, ele teve que abandonar o GP da Espanha e se conformar na etapa seguinte com um quarto lugar em Mônaco, depois um grave erro de estratégia da equipe. Dominante nas sessões de classificação nesta temporada (seis poles em oito possíveis), Leclerc está vendo Verstappen se distanciar na classificação do Mundial de pilotos. No campeonato de construtores, a Red Bull somou 44 pontos neste fim de semana no Azerbaijão, contando com o ponto extra pela volta mais rápida da corrida para Pérez. Alerta vermelho para a Ferrari.

*Com AFP