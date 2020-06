‘Rei das enterradas’, lenda da NBA anuncia aposentadoria após jogar em 4 décadas diferentes

Vince Carter, de 43 anos, foi um dos jogadores mais intensos e plásticos da história do basquete

Erik Lesser/EFE Vince Carter se aposentou do basquete aos 43 anos



O lendário ala-armador Vince Carter, de 43 anos, anunciou nesta quinta-feira, 25, a aposentadoria do basquete. Conhecido como o “Rei das enterradas”, devido à plasticidade e energia com que cravava a bola na cesta, o agora ex-jogador se despede das quatras depois de ter atuado por oito equipes diferentes, sendo o Atlanta Hawks a última, ao longo de 22 temporadas. Ídolo de Toronto Raptors e New Jerset Nets, Carter divulgou a notícia por meio de um podcast veiculado pelo site “The Ringer”. “Oficialmente, paro de jogar basquete profissionalmente”, disse o astro.

Quinta escolha do Draft de 1998, Carter foi selecionado pelo Golden State Warriors, mas acabou trocado com o Toronto Raptors, que, naquele ano, disputaria apenas a quarta temporada de sua história. Em 1998/99, o jogador foi eleito o melhor calouro do ano, e, em 2000, ganhou um dos mais icônicos torneio de enterradas de todos os tempos. Oito vezes eleito para o All-Star-Game, ele ainda defendeu New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings e Atlanta Hawks e se tornou o primeiro jogador da história da NBA a atuar em quatro décadas diferentes (1990, 2000, 2010 e 2020).

Ao assinar com os Hawks no meio do ano passado, o ala-armador já havia admitido que estava iniciando a última participação na NBA. No entanto, a aposentadoria acabou antecipada por causa da pandemia de Covid-19. Isto porque, depois da suspensão da temporada, a liga decidiu voltar apenas com os 22 times classificados ou com chances de ir aos playoffs, o que não é o caso do Atlanta, que venceu apenas 20 dos 67 jogos que disputou na fase classificatória.

*Com informações da Agência EFE