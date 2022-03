Vladimir Putin é removido de cargo na Federação Internacional de Judô

No comunicado, no entanto, a entidade não cita explicitamente a invasão promovida pelo líder russo ao território ucraniano

Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP Vladimir foi removido de cargo na Federação Internacional de Judô



A Federação Internacional de Judô (FIJ) anunciou, nesta segunda-feira, 7, que removeu Vladimir Putin, líder da Rússia, do cargo de presidente honorário da entidade. No comunicado, o texto não cita explicitamente a invasão promovida pelo líder russo ao território ucraniano. Apesar disso, na semana passada, a FIJ já havia comunicado que os ataques à Ucrânia motivaram a suspensão de Putin, que possui a Faixa preta 8º Dan. “A Federação Internacional de Judô anuncia que o Sr. Vladimir Putin e o Sr. Arkady Rotenberg foram removidos de todos os cargos ocupados na Federação Internacional de Judô”, informou. Apesar da punição, a Federação ainda autoriza os atletas da Rússia e de Belarus a disputar competições internacionais de judô como atletas neutros. A FIJ cancelou o Grand Slam de Kazan, na Rússia, uma das principais competições do calendário do judô.