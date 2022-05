WSL: Italo Ferreira fica na 5ª posição em Margaret River; Filipinho segue na liderança geral

A taça ficou nas mãos de Jack Robinson, representante da Austrália que derrotou o havaiano favorito John John Florence na grande decisão

Reprodução/Twitter/@WSLBrasil Italo Ferreira terminou a etapa de Margaret River na quinta posição



O Brasil não conseguiu ficar com o título na etapa de Margaret River da Liga Mundial de Surfe (WSL). Na madrugada desta quarta-feira, 4, Italo Ferreira ficou na quinta colocação, terminando como melhor brasileiro no circuito australiano. A taça ficou nas mãos de Jack Robinson, representante da Austrália que derrotou o havaiano favorito John John Florence na grande decisão. No feminino, a australiana Isabella Nichols foi a campeã ao derrotar Gabriela Bryan, também do Havaí, na final.

Apesar do insucesso brasileiro na Austrália, o paulista Filipe Toledo, que caiu nas oitavas de final, segue na liderança do ranking geral. Além disso, o campeão olímpico Italo Ferreira subiu para a quinta posição. Única representante brasileira em Margaret River, Tatiana Weston-Webb ficou na nona posição entre as mulheres e caiu para o décimo lugar na classificação geral feminina.

Confira o ranking masculino:

1º Filipe Toledo (BRA) – 24.440 pontos

2º John John Florence (HAV) – 23.375 pontos

3º Jack Robinson (AUS) – 22.160 pontos

4º Ethan Ewing (AUS) – 19.585 pontos

5º Italo Ferreira (BRA) – 18.895 pontos