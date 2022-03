WSL: Tatiana Weston-Webb vence a etapa de Peniche; Filipinho é vice no masculino 

Com o título em Portugal, a gaúcha garante o quarto lugar do ranking geral, com 15,220 pontos; Griffin Colapinto é campeão entre os homens

Damien Poullenot/ @WSL A brasileira Tatiana Weston-Webb venceu a etapa de Peniche da WSL



O Brasil encerrou sua participação na etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês), com chave de ouro. Na madrugada desta segunda-feira, 7, a brasileira Tatiana Weston-Webb derrotou a estadunidense Lakey Peterson de virada e ficou com o troféu da edição. Com o título no mar português, a gaúcha garantiu o quarto lugar do ranking geral, com 15,220 pontos. De quebra, a surfista impediu a vice-campeã de pular para a segunda colocação da lista. Enquanto Peterson permanece em terceiro, com 16,495, as duas primeiras posições ficam por conta da costa-riquenha Brisa Hennessy (17,355) e da americana Carissa Moore (16,495).

Com o troféu, Tatiana levou para casa seu terceiro título no Circuito Mundial. As outras duas conquistas foram no Aberto dos EUA, em 2016, e na etapa australiana de Margaret River, em 2021. Já no masculino, Filipe Toledo, que havia batido o campeão olímpico Italo Ferreira, perdeu a decisão em Peniche para Griffin Colapinto – o norte-americano foi eficiente na final, pegando apenas seis ondas. Após a primeira tentativa, o dono da única nota 10 na etapa conseguiu um 7,67 e outro 6,67, suficientes para garantir a vitória. Filipinho surfou 11 ondas, tendo um 7,53 como melhor nota. Com o vice, ele subiu para a quarta colocação do ranking com 14.440 pontos. O líder é o japonês Kanoa Igarashi com 17.290. Outros brasileiros bem ranqueados são Caio Ibelli, sexto com 13.500; e Italo Ferreira, décimo com 10.735.