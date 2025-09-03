Yago Dora: conheça o surfista que se inspira em Ronaldo Fenômeno e comemorou título com corte de cabelo ‘Cascão’

O atleta de 29 anos se tornou, na segunda-feira (1º), o quinto surfista brasileiro a vencer o campeonato da World Surf League (WSF)

A “Brazilian Storm” tem um novo campeão mundial de surfe: Yago Dora, que domina as ondas com o mesmo número 9 que Ronaldo ‘Fenômeno’ marcou época nos gramados. Na última segunda-feira (1), Yago, de 29 anos, se tornou o quinto surfista brasileiro a vencer o campeonato da World Surf League (WSF), depois de Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Adriano ‘Mineirinho’ de Souza (2015), Ítalo Ferreira (2019) e Filipe Toledo (2022 e 2023).

Nascido em Curitiba, Yago Dora cresceu nas praias um pouco mais ao norte de Florianópolis, em uma família que tem o surfe no sangue. Ele é filho do famoso surfista Leandro Dora, que há dez anos treinou o ‘Mineirinho’ rumo ao título mundial. “O surfe sempre fez parte da minha vida em casa (…), mas eu demorei em pegar essa vontade. Como todas as crianças no Brasil, eu queria jogar futebol”, contou Yago.

“Eu cresci com as memórias do Ronaldo jogando pela Seleção. Quando eu era uma criança, o Brasil ganhou o penta (…) sempre foi o meu jogador favorito”, conta o dono do título da WSF. “O 9 representa isso: o cara que é importante, que define o jogo, e eu queria isso para a minha carreira. Funcionou”, acrescenta. Yago comemorou o título fazendo o famoso corte de cabelo ‘Cascão’, que o ídolo usou na Copa do Mundo de 2002, em que o Brasil conquistou seu quinto título mundial.

Sua conquista ratifica a hegemonia brasileira no surfe, com oito títulos nas últimas 11 edições do campeonato mundial. Yago sucede como campeão o havaiano John John Florence, vencedor nos únicos anos em que o mundo não foi apanhado pela ‘Brazilian Storm’ nesse período (2016, 20107 e 2024. Em 2020, o mundial não foi disputado por conta da pandemia de covid. “Bem-vindo ao time, Yago. Parabéns, irmão! Surfou muito! Orgulho dos ‘goofies’!”, parabenizou nas redes sociais Gabriel Medina.

