Zhou agradece FIA após grave acidente no GP da Inglaterra: ‘Halo salvou a minha vida’ 

o piloto da Aston Martin também confirmou que irá participar do GP da Áustria, marcado para o próxima final de semana

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Zhou sofreu um grave acidente do GP de Silvertone de Fórmula 1



O piloto Guanyu Zhou usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 3, para tranquilizar os fãs após o grave acidente sofrido no GP da Inglaterra, quando capotou seu carro na largada da prova de Silvertone e voou por cima da barreira de pneus. No Instagram, o chinês agradeceu a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e à Fórmula 1 pela segurança dos carros, dizendo que o Halo salvou sua vida – o dispositivo é uma barra de titânio que circula a parte superior do cockpit (onde o piloto fica) e que suporta impactos de até 12 toneladas. Em “Stories”, o piloto da Aston Martin também confirmou que irá participar do GP da Áustria, marcado para o próximo final de semana.

“Estou feliz por estar bem. Os comissários e a equipe médica foram fantásticos com sua resposta rápida, e também devo meus agradecimentos à FIA e à Fórmula 1 por todo o trabalho que fizeram para melhorar a segurança. O Halo me salvou, e isso mostra que cada passo que damos para melhorar nossos carros tem resultados reais e valiosos. Estou mais ansioso do que nunca para voltar à pista e fazer o que amo, e em forma para a Áustria na próxima semana”, escreveu Zhou, em seu perfil na rede social. Após o incidente, que envolveu o piloto Lance Strolll, a corrida ficou paralisada por quase uma hora. Retomada, a prova acabou com vitória de Carlos Sainz Júnior, da Ferrari, seguido por Sérgio Pérez (Red Bull Racing) e Lewis Hamilton (Mercedes).