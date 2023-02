Zidane é anunciado embaixador da Alpine e diz gostar da Fórmula 1 por causa de Senna

O astro do futebol participará de um programa para promover igualdade no esporte e na indústria automotiva

EFE/ Emilio Naranjo Zidane ganhou três vezes a Liga dos Campeões como técnico do Real Madrid



Ídolo da seleção francesa e treinador com passagem de sucesso pelo Real Madrid, Zinedine Zidane foi anunciado como embaixador da Alpine em um programa para promover igualdade no esporte e na indústria automotiva. Segundo o ex-meia, o desafio será prazeroso, já que ele é apaixonado pela Fórmula 1 desde a época em que Ayrton Senna dava show nas pistas. “Sou fã do automobilismo em geral e da Fórmula 1 em particular. Comecei como torcedor do grande Ayrton Senna e, desde aquela época, eu amo este esporte. É sempre um prazer ver um carro de Fórmula 1″, afirmou Zidane, atualmente sem clube, em entrevista publicada pelo jornal “L’Equipe” nesta sexta-feira, 17. um dia depois do anúncio da parceria. “Esta é uma chance que não é dada a todos. Há vinte motoristas que têm acesso a esses carros”.

Como embaixador da Alpine, o astro do futebol participará da promoção de dois projetos da equipe francesa. Um deles é a Competição de Excelência Mecânica, série de desafios que dá oportunidade para jovens que estudam mecânica mostrarem suas habilidades na área, sob os olhares dos engenheiros da Alpine. A outra frente é o Rac(h)er, programa de desenvolvimento de talentos femininos no automobilismo. “Gostei da visão e da abordagem concreta da Alpine, especialmente na implementação dos seus programas de igualdade de oportunidades, até porque tenho um carinho especial pela Alpine como francês e fã de Fórmula 1. Acho importante dizer às crianças que, venham de onde vierem, podem um dia se tornar os campeões de amanhã em qualquer área da vida que escolherem e que devem sempre acreditar em seus sonhos”, disse o vencedor da Copa do Mundo de 1998.