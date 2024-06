Zverev supera Casper Rudd e enfrentará Alcaraz na final de Roland Garros

Grande decisão do torneio será realizada neste domingo (9); tenista alemão busca seu primeiro título de Grand Slam

BERTRAND GUAY / AFP Alexander Zverev tem próxima partida no domingo



O tenista alemão Alexander Zverev, atualmente na quarta posição do ranking mundial, conquistou sua primeira vaga na final de Roland Garros ao derrotar o norueguês Casper Ruud (7º) na semifinal por 2-6, 6-2, 6-4 e 6-2, nesta sexta-feira (7) em Paris. Na grande final do torneio, que acontecerá no domingo (9), Zverev enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz (3º), que também disputará pela primeira vez a final do Grand Slam no saibro, após vencer o italiano Jannik Sinner, próximo número 1 do ranking mundial.

Publicado por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA