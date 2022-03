Palmeiras 2 x 1 RB Bragantino: confira como foi a semifinal do Paulistão

Jogo define um dos finalistas do Campeonato Paulista

Palmeiras e RB Bragantino definem neste sábado, 26, a primeira vaga para a final do Campeonato Paulista. A partida está sendo disputada no Allianz Parque. A outra vaga vai será disputada neste domingo, 27, entre São Paulo e Corinthians, no Morumbi.

FIM DE JOGO – Palmeiras vence por 2×1 o Bragantino e chega a sua terceira final consecutiva. Alviverde consagrou a vitória logo no primeiro tempo. Agora ele espera o vencedor de São Paulo e Corinthians para conhecer seu adversário.

CHIQUEIRO, CHIQUEIRO, CHIQUEIRO… FESTA NO CHIQUEIRO! 🎶🔊 ESTAMOS NA FINAL MAIS UMA VEZ! 👊#AvantiPalestra #PALxRBB — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

44′ Mais cinco minutos de acréscimo

39′ SUBSTIUIÇÃO! No Palmeiras, saí Rony e entra Gabriel Veron

38′ AMARELO! Aderlan faz uma entrada dura em Wesley e leva cartão amarelo

32′ SUBSTIUIÇÃO! Saí Scarpa e entra Wesley no Palmeiras

31′ AMARELO! Zé Rafael leva cartão após cometer falta no jogador do Bragantino

29′ SUBSTIUIÇÃO NO BRAGANTINO! Saí Jadsom e Léo Realpe entra Praxedes e Lucas Evangelista

26′ AMARELO! Helinho leva cartão amarelo

24′ Luan faz um belo chute de fora da área mas Marcelo Lomba defende; Bragantino segue pressionando o Palmeiras

19′ FALTA! Carlos Eduardo é derrubado perto da área; chance para o Bragantino marcar

16′ Helinho leva perigo ao gol de Marcelo Lomba mas a bola não entra. Palmeiras segue na frente no primeiro jogo da semifinal do Paulistão

14′ Rony cai dentro da área e pede pênalti; árbitro manda seguir e marca impedimento do jogador

11′ SUBSTITUIÇÃO! Bragantino mexe duas vezes, saí Bruno Tubarão e entra Carlos Eduardo, e Ytalo deixa a partida para dar lugar para Sorriso

08’ Red Bull Bragantino tenta marcar, mas o chute de Bruno Tubarão para no goleiro Marcelo Lomba

01′ AMARELO! Léo Realpe faz falta em Rony e leva cartão amarelo

COMEÇA O 2º TEMPO – Palmeiras e RB Bragantino voltam à campo para o segundo tempo da semifinal do Paulistão. Ambos os times retornam com o mesmo time do primeiro tempo.

FIM DO 1º TEMPO – Palmeiras e RB Bragantino fizeram um bom primeiro tempo, mas o verdão aproveitou melhor as oportunidades e sai na frente na semifinal

41′ – IMPEDIDO! Palmeiras marca mais uma vez mas a posição estava irregular; gol anulado

38′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Rafael Veiga encontra Rony dentro da área que não desperdiça a oportunidade e amplia a vantagem do Palmeiras

1ºT | ⏱ 39 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! PINTOU NOTIFICAÇÃO! É DE RONIELSON! É DE RONY! É DO PALMEIRAS! #PALxRBB | 2×1 #AvantiPalestra pic.twitter.com/PAlIOlY2em — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

35’ PARA FORA! Palmeiras faz mais uma boa jogada de velocidade pela direita; Rony não pega bem na bola e chuta para fora

34’ Rony leva cartão amarelo após tentar uma bicicleta dentro da área e acertar o jogador do Bragantino

28’ Palmeiras chega na grande área novamente com Dudu mas a bola passa pelo Rony e Scarpa que não conseguem concluir a jogada

23’ Rafael Veiga é atingido na lateral direita do campo; árbitro marca falta

17’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Léo Realpe empata o jogo no Allianz Parque com um gol de cabeça

14’ GOL! Palmeiras marca mais uma vez com Scarpa, mas o árbitro anula o gol; Dudu estava impedido quando fez o lançamento

08’ IMPEDIMENTO! Rony aproveita o lançamento mas o árbitro marca impedimento

05’ – Red Bull Bragantino chega na área pela primeira vez; Marcelo Lomba defende o chute de Hyoran

03’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, com três minutos de jogo o verdão abre o placar com Murilo após o levantamento de Scarpa na área

GUSTAVO SCARPA LANÇA NA ÁREA, GÓMEZ AJEITA PARA MURILO MANDAR DE PRIMEIRA PARA O FUNDO DO GOL! UM MINUTO DE JOGO E UM A ZERO NO PLACAR! #PALxRBB | 1×0 #AvantiPalestra https://t.co/uuFmGzgDVZ — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

01′ – Palmeiras começa com a posse de bola

COMEÇA O 1º TEMPO – Apita o árbitro! A bola está rolando no Allianz Parque! Acompanhe a partida aqui no site da Jovem Pan.

Aquecimento ON! 🔥

Elenco em campo para as últimas ativações antes de a bola rolar. VAMOS! 👊#AvantiPalestra #PALxRBB pic.twitter.com/R89x09ibFr — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022

PRÉ JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto da semifinal do Campeonato Paulista! Palmeiras e Red Bull Bragantino medem forças no Allianz Parque neste sábado, 26. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).