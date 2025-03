Palmeiras intensifica treinos para confronto decisivo com o Corinthians

Foco das atividades comandadas por Abel Ferreira tem sido aprimorar as habilidades de passe e a marcação; Lucas Evangelista trabalhou em campo pela primeira vez

Arte/Jovem Pan Abel Ferreira intensificou os treinos da equipe em preparação para o segundo confronto da final do Campeonato Paulista



Nesta quarta-feira (19), Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, intensificou os treinos da equipe em preparação para o segundo confronto da final do Campeonato Paulista. O foco das atividades tem sido aprimorar as habilidades de passe e a marcação. Durante a sessão, Maurício começou sua transição física e participou das atividades, enquanto o jovem atacante Luighi, que integra o sub-20, também teve a oportunidade de treinar com os jogadores profissionais. Marcos Rocha, por sua vez, foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e já iniciou o tratamento para se recuperar o mais rápido possível. A situação do lateral é uma preocupação para a comissão técnica, que busca alternativas para a formação da equipe titular.

Lucas Evangelista, que recentemente se juntou ao elenco, participou de seu primeiro treino e demonstrou entusiasmo por fazer parte do Palmeiras. Ele ressaltou o apoio que recebeu da torcida nas redes sociais, o que o deixou ainda mais motivado. Com sua chegada, ele se torna o sétimo reforço do clube nesta temporada.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para conquistar o título do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisa vencer o Corinthians por uma diferença de dois gols no próximo jogo. Caso a vitória seja por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis. O embate decisivo está agendado para a próxima quinta-feira (27), na Neo Química Arena, após o Corinthians ter saído vitorioso do primeiro jogo com um placar de 1 a 0.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório