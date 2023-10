Palmeiras provoca o São Paulo após goleada histórica: ‘Bom dia E5pecial’; veja o vídeo

Verdão venceu o Tricolor por 5 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 25; esta é a maior goleada do alviverde sobre o rival

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Piquerez anotou dois gols na goleada palmeirense



Um dias após aplicar uma goleada histórica sobre o São Paulo, o Palmeiras foi às redes sociais e cutucou o rival. No vídeo divulgado pela alviverde, mostra uma pessoa cumprimentando funcionários do clube fazendo uma saudação com a mão espalmada, mostrando os cinco dedos, em alusão ao placar histórico construído na noite desta-quarta-feira, 25. ” Direto da Academia de Futebol, um bom dia e5pecial pra Família Palmeiras”, escreveu o perfil oficial do clube no X (antigo Twitter). O Verdão venceu o Tricolor por 5 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O placar igualou a maior goleada do Palmeiras sobre o rival no Choque-Rei. Em 1965, o Palmeiras venceu o rival pelo mesmo placar. A goleada ocorre em um momento conturbado, devido a uma queda-braço entre a presidente do clube, Leila Pereira, e a principal torcida organizada do time, Mancha Alviverde. Com a vitória, o Verdão chegou aos 50 pontos, na quarta posição, nove pontos atrás do líder Botafogo, que teve sua partida adiada. O Tricolor segue em 10º lugar, com 38 pontos, e ainda não venceu fora de casa pelo Brasileirão. Veja o vídeo: